SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um médico gravado com o comportamento visivelmente alterado durante uma consulta de rotina em um pronto atendimento na cidade de Penha (SC) foi afastado do cargo.

O profissional aparece nas imagens bastante agitado enquanto tenta digitar algo no computador. O caso foi registrado no domingo (18).

Ele bate no teclado e mexe os pés várias vezes. A gravação foi feita pela neta de uma idosa que estava sendo atendida.

O médico foi afastado e não voltará a atuar mais no município, segundo uma nota divulgada pela prefeitura. "Com relação ao médico, o Conselho Regional de Medicina e Conselho Regional de Enfermagem foram notificados para que seja possível avaliar a conduta da equipe e do médico, além do imediato registro do Boletim de Ocorrência".

"O diretor clínico da unidade de saúde, Leandro Brasil, avaliou o prontuário de todos os pacientes atendidos pelo médico para que nenhum paciente tenha prejuízo", destacou a gestão municipal.

Nas redes sociais, o prefeito Aquiles da Costa disse que "não é a primeira vez que ocorre algum tipo de incidente com um médico". "Certamente não será a última vez que precisamos intervir diretamente na escala médica e extirpar, arrancar com raiz e tudo da nossa cidade alguém que jamais deveria possuir um CRM, pagamos bem todos os nossos médicos, cada centavo que investimos merece ser respeitado como em qualquer outro lugar", escreveu.

O prefeito confirmou ainda que um processo administrativo será instaurado para apurar as penas e responsabilidades civis, bem como ação judicial e representação junto ao CRM.