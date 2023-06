SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Câmeras de segurança do prédio do empresário David Dal Rio, morto no próprio apartamento após marcar encontro por aplicativo em Vitória (ES), registraram o suspeito chegando no local acompanhado da vítima e saindo sozinho.

Nas imagens, é possível ver o suspeito, de 26 anos, entrando no elevador acompanhado por David por volta das 17h do domingo (18);

Horas depois, às 20h, o suspeito entra no elevador, vai até a garagem e sai do prédio com o carro de David;

O corpo de David foi encontrado dentro do apartamento dele por uma amiga, que acionou a polícia;

O suspeito do crime foi preso na segunda-feira (19) dirigindo o veículo da vítima em Vitória. Ele foi encontrado após a placa do veículo ser identificada por monitoramento da Polícia Civil;

O suspeito foi preso em flagrante por resistência, desobediência e por dirigir sem habilitação. A prisão dele foi convertida em preventiva após audiência de custódia.