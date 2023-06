SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) avaliou nesta quinta-feira (22) como "duas vitórias" a aprovação de Cristiano Zanin para o STF (Supremo Tribunal Federal) e as mudanças feitas pelo Senado na proposta do arcabouço fiscal.

Alckmin é o presidente em exercício enquanto Lula (PT) está em Paris para uma série de encontros.

Senado aprovou indicação de Cristiano Zanin ao STF na noite desta quarta-feira (21), por 58 votos a 18. A expectativa é que ele tome posse em agosto, após o recesso do Judiciário.

Casa também aprovou o novo arcabouço fiscal com mudanças. Os senadores aprovaram excluir o Fundeb (fundo para a educação) e o FCDF (de repasse de recursos federais para o Distrito Federal) das novas regras. O texto voltará para apreciação dos deputados.

Alterações dependem de aprovação na Câmara. Elmar Nascimento, líder do União Brasil, partido com a terceira maior bancada da Casa, disse nesta quarta ao UOL que os deputados podem reverter proposta. "Não houve acordo", disse. "A não ser que o Senado nos mostre que tomamos decisão baseada em números equivocados, vamos manter a decisão que tivemos lá, porque entendemos que é a que mais se aproxima do que a sociedade precisa. Fizemos de forma consciente e vamos fazer de novo".