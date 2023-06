SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Resgatada após ficar 40 dias sem comer, a criança de 3 anos teve alta na manhã desta quinta-feira (22) após passar 20 dias internada na Santa Casa de Rio Claro (SP).

No dia 2 de junho, a menina foi resgatada por guardas municipais em estado de desnutrição, desidratada, com os ossos aparentes e pesando apenas oito quilos.

Durante o tratamento, a menina foi submetida a uma dieta sólida de alimentos e ganhou 2,4 quilos.

Tratada por especialistas de diversas áreas, a menina era acompanhada por pediatra, psicóloga, fonoaudióloga, nutricionista e fisioterapeuta e passava por exames diários.

Liberada do hospital, a criança ficará sob responsabilidade da avó materna, que no dia 10 de junho conquistou a guarda provisória da neta.

RELEMBRE O CASO

A criança foi encontrada com o pai, que também estava desnutrido, e alegou que ambos não comiam há mais de um mês. Na ocasião, o homem foi preso por suspeita de maus-tratos, mas foi solto dias depois.

Prontamente socorrida, a menina foi levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois encaminhada à Santa Casa da cidade, onde ficou internada por 20 dias

O caso era investigado pelo Ministério Público. Segundo uma das pessoas que acompanha o caso, a mãe da menina morreu poucos dias depois de dar à luz à criança.

De acordo com o relato da avó, o pai cortou o contato da filha com outras pessoas. O homem não respondia mais às mensagens, apagou redes sociais e começou a impedir que a avó fosse à casa onde ele morava com a filha.