CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Paraná prendeu nesta sexta-feira (23), em Rolândia (PR), uma quarta pessoa suspeita de ligação com ataque a uma escola estadual em Cambé, no norte do estado. Trata-se de um homem de 35 anos.

As investigações seguem em andamento. Todo o caso corre em sigilo, e a Polícia Civil não revela outros detalhes, como o papel de cada suspeito preso.

Na manhã de segunda (19), um ex-aluno de 21 anos entrou sozinho no Colégio Estadual Professora Helena Kolody e atirou contra dois estudantes, o casal de namorados Karoline Verri Alves, 17, e Luan Augusto da Silva, 16, que morreram.

O atirador foi preso minutos depois e levado para a Casa de Custódia de Londrina, cidade vizinha. Um dia depois do ataque, a Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública) informou que ele foi encontrado morto na cela. Há suspeita de suicídio, mas as investigações ainda não foram concluídas.

Na mesma prisão estava detido outro homem de 21 anos suspeito de ajudar no plano de ataque à escola. Ele foi preso ainda na noite de segunda-feira.

Na quarta (21), um terceiro jovem, de 18 anos, foi preso por suspeita de ligação com o caso. O mandado de prisão foi cumprido na cidade de Gravatá, em Pernambuco.

A quarta prisão relacionada ao ataque aconteceu nesta sexta (23).

AULAS EM CAMBÉ

Ainda não há data definida para a reabertura do colégio Helena Kolody, mas as aulas nas demais escolas da rede estadual em Cambé voltaram nesta quinta-feira, com baixa adesão de alunos.

De acordo com a Seed (Secretaria de Estado da Educação), a presença nas escolas ficou em 45%, em média.