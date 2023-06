SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Implosão do submarino Titan no oceano Atlântico, campanha dos EUA para evitar golpe no Brasil, Lula diz que Europa poluiu o planeta nos últimos 200 anos e outras notícias para começar esta sexta-feira (23).

EXTERIOR

Passageiros do submarino morreram em 'catastrófica implosão', diz Guarda Costeira dos EUA. Equipes de busca encontraram destroços da embarcação nesta quinta; cinco pessoas estavam a bordo.

Bilionário britânico e explorador francês: quem são as vítimas.

BOLSONARO

Bolsonaro diz que TSE fará uma afronta caso o torne inelegível. Ex-presidente fala em seguir 100% ativo na política e afirma que, caso inelegível, perderia 'um pouquinho desse gás'.

Julgamento de Bolsonaro no TSE será retomado na próxima terça (27); veja ordem de votação.

Bolsonaro insinua que EUA interferiram nas eleições de 2022 para prejudicá-lo.

LULA EM PARIS

Quem poluiu o planeta foi quem fez a Revolução Industrial, diz Lula em Paris. Presidente convidou público de festival de música a conhecer a Amazônia na COP30.

YANOMAMI

Governo Lula libera militares para prender garimpeiros e patrulhar terra yanomami. Ministério da Defesa, que antes só dava assistência logística, agora poderá realizar enfrentamento direto.

GOVERNO LULA

GDias admite manipulação de relatório da Abin sobre 8/1 enviado ao Congresso. Ex-ministro de Lula diz que documento não condizia com realidade e nega que mudança seja adulteração ou fraude.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Homem que planejou ataque a bomba no DF entrou no Congresso com aval de senador. George Washington foi autorizado por Zequinha Marinho a entrar no Senado para audiência; senador nega relação com condenado.

JUROS

'É um descompasso que contrata problemas no futuro', diz Haddad sobre taxa de juros. Ministro mostrou otimismo na relação com Congresso para aprovação do marco fiscal e tramitação da reforma tributária.

Analistas mantêm apostas para corte da Selic em agosto, mesmo após comunicado do BC.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Reforma tributária prevê implementação do novo IVA a partir de 2026 e transição de oito anos. Migração gradual para ICMS e ISS busca acomodar benefícios fiscais; União vai bancar R$ 160 bi em oito anos para compensações.

Entenda o que muda com a nova proposta.

PIX

Pix automático começará a valer em abril de 2024; veja como vai funcionar. Nova modalidade será como o débito automático e precisará de autorização do usuário.

COTIDIANO

'Se minha filha não volta para casa, eles também não deveriam voltar', diz mãe de Isabella Nardoni. Condenada pela morte da criança, Anna Jatobá deixou a prisão na terça (20); Alexandre Nardoni cumpre pena no semiaberto.

RIO DE JANEIRO - ESTADO

Vereador vira esgoto em plenário: 'Isso aqui não é brincadeira, não. É cocô'. Parlamentar fez discurso contra esgoto a céu aberto; prefeitura de Campos, no Rio, diz que faz processo licitatório para escoamento.

JORNALISMO

Daniela Lima troca CNN por GloboNews. Apresentadora, que estava na antiga emissora desde o início da implementação do jornalismo, já é anunciada como nova contratada do Grupo Globo.