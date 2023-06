RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar realiza nesta segunda (26) uma operação na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Um jovem de 18 anos foi baleado e levado para o Hospital Miguel Couto, e ainda não há informações sobre as circunstâncias em que ele foi ferido.

Sete escolas da região suspenderam as atividades por causa da operação.

De acordo com o Centro de Operações Rio, os túneis Rafael Mascarenhas e Zuzu Angel chegaram a ser interditados por cerca de dez minutos no sentido Barra da Tijuca, ainda na madrugada, por causa da operação.

Em nota, a PM afirma que o objetivo da operação "é a prisão de criminosos, principalmente de outros estados, que estão escondidos na região. A ação também tem como objetivo a retirada de barricadas das vias da comunidade".

A polícia, no entanto, não divulgou os nomes dos procurados.

A Clínica da Família Maria do Socorro e o Centro municipal de Saúde Rodolpho Perisse suspenderam o atendimento domiciliar.

De acordo com prévia do Censo 2022, a Rocinha tem uma população de 67.199 pessoas, 2,8% a menos que a registrada em 2010, sendo a segunda maior favela do Brasil em número de habitantes. Os dados oficiais serão divulgados a partir desta quarta (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

