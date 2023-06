SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) diz que o governo Lula (PT) errou ao pagar emendas do orçamento secreto, mecanismo adotado pelo governo Jair Bolsonaro (PL) para obter apoio de parlamentares.

Tabata diz estar frustrada com a decisão do governo Lula, que acelerou a liberação de emendas de deputados e senadores após derrotas no Congresso. A declaração foi dada em entrevista ao Estado de S. Paulo.

Segundo ela, boa parte do dinheiro do orçamento secreto é "escoado para a corrupção". Durante a campanha eleitoral, Lula chamou as emendas de relator de "maior esquema de corrupção da atualidade" e "bolsolão" ?uma referência ao ex-presidente.

Tabata também criticou a visita do presidente venezuelano Nicolás Maduro ao Brasil. Ela é da base de apoio do presidente Lula.