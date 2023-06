SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma cirurgiã-dentista de 24 anos e um motorista de aplicativo de 33 anos morreram após serem esmagados entre duas carretas na Via Anchieta, próximo a Cubatão (SP), na última sexta-feira (23).

O caminhoneiro de 54 anos bateu com o caminhão na traseira do veículo em que estavam os ocupantes ao tentar fugir da balança de pesagem na rodovia, segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública.

O motorista foi submetido a teste do bafômetro, mas não foi acusado presença de álcool. Conduzido ao 3º Distrito Polical (DP) de Cubatão, ele foi autuado em flagrante e o caso registrado como homicídio.

Suspeita-se que o caminhão estava com sobrepeso, o que teria motivado o caminhoneiro a fugir da fiscalização. A carreta carregava cerca de 45 toneladas de soja no momento da colisão com o automóvel. As vítimas morreram presas às ferragens.