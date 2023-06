SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A secretária de Saúde de Ourilândia do Norte sofreu um acidente de carro na manhã do último sábado (24) e não resistiu.

Geiza da Silva Dantas morreu aos 43 anos após sofrer um acidente na rodovia PA-279, em São Félix do Xingu. Ela chegou a ser socorrida e foi encaminhada a uma UPA, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a Polícia Civil, que apura o ocorrido.

A Prefeitura de Ourilândia do Norte declarou luto oficial de três dias. "Geiza deixa um legado de carinho, amizade e atenção com todos os munícipes", disse em nota publicada nas redes sociais.

A Secretaria Municipal e as unidades de saúde do município não realizarão atendimento hoje. Em nota, a prefeitura afirmou que as unidades ficarão fechadas em respeito ao luto decretado e que atendimentos de emergência devem ser encaminhados ao Hospital Municipal.

Geiza era administradora, graduada em Enfermagem e já havia sido servidora da Secretaria de Saúde de São Félix do Xingu. Segundo o portal A Voz do Xingu, ela deixa uma filha.