SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A senadora Soraya Thronicke vai deixar o União Brasil e deve se filiar ao Podemos.

Segundo a assessoria da senadora, a filiação deve acontecer na quarta-feira (28). Na semana passada, Soraya havia negado a mudança em uma publicação no Twitter, dizendo que seguia filiada ao União Brasil.

Com a mudança, o Podemos empatará com o União Brasil em número de senadores, tendo 7 representantes no Senado cada. No último dia 14, o senador Rodrigo Cunha (AL) passou pela mesma mudança entre partidos.

Eleita ao Senado na onda Bolsonaro em 2018, Soraya rompeu com o ex-presidente e deixou o PSL, partido pelo qual ambos se elegeram. Nos debates, seus principais momentos ocorreram em embates com Bolsonaro.

Soraya Thronicke foi candidata à Presidência da República pelo União Brasil em 2022. Durante a campanha, protagonizou uma série de momentos que viraram memes em debates televisivos.