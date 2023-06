SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cerca de 20 refugiados afegãos que estão abrigados no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) foram diagnosticados com escabiose, também conhecida como sarna, na última quinta-feira (22).

O surto de sarna foi identificado por médicos da Prefeitura de Guarulhos na semana passada e confirmado por profissionais de saúde de ONGs que atendem as famílias que deixaram o Afeganistão após a volta do Talibã ao poder.

Diante do surto, várias medidas foram adotadas pelos grupos de apoio que atuam nos acampamentos improvisados, fornecendo banhos, higienização regular das áreas comuns e a troca de roupa dos imigrantes detectados com a doença.

Por conta do surto, as organizações Coletivo Frente Afegã, Afghanistan Refugee Rescue Organization e Projeto Abarcar pressionam a administração do aeroporto em busca da liberação dos banheiros para higienização pessoal dos afegãos.

Segundo denúncia feita pelas organizações, desde agosto de 2022, quando os primeiros afegãos chegaram ao país, o aeroporto liberou a utilização dos vestiários com chuveiros apenas três vezes.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Guarulhos informa que os afegãos identificados com a doença receberam atendimento no local, com prescrição de medicamentos para o tratamento. "Além disso, são realizadas ações de saúde no aeroporto semanalmente, como vacinação, tendo em vista a otimização do bloqueio de doenças imunopreveníveis e investigação epidemiológica, consultas médicas no local e orientações de saúde".

De acordo com a última atualização divulgada pela prefeitura de Guarulhos, atualmente 208 refugiados se encontram no local.