CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Paraná disse que prendeu nesta segunda-feira (26) um homem de 39 anos, morador de Rolândia, por suspeita de envolvimento no ataque ao Colégio Helena Kolody, em Cambé. É o quinto preso do caso.

Em nota, a Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública) informou que as investigações seguem em andamento e em sigilo. Nenhum outro detalhe sobre a prisão foi divulgado pelas autoridades.

"Assim que o inquérito for concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, a PC-PR vai apresentar a dinâmica dos fatos e o motivo das prisões", disse a Sesp.

Na manhã do dia 19, um ex-aluno de 21 anos entrou sozinho no Colégio Estadual Professora Helena Kolody e atirou contra dois estudantes. Karoline Verri Alves, 17, e Luan Augusto da Silva, 16, que eram namorados, morreram.

O atirador foi preso em flagrante e levado para a Casa de Custódia de Londrina, cidade vizinha. Um dia depois do ataque, a Sesp informou que ele foi encontrado morto na cela. Há suspeita de suicídio, mas as investigações ainda não foram concluídas.

Na mesma unidade prisional estava detido outro homem de 21 anos suspeito de ajudar no plano de ataque à escola. Ele foi preso ainda na noite do dia 19.

Na quarta (21), um terceiro jovem, de 18 anos, também foi preso por suspeita de ligação com o caso. O mandado de prisão foi cumprido na cidade de Gravatá, em Pernambuco.

A quarta prisão relacionada ao ataque aconteceu na sexta (23), também em Rolândia ?um homem de 35 anos.

VOLTA ÀS AULAS

As aulas no colégio Helena Kolody foram retomadas nesta segunda-feira, uma semana após o ataque.

De acordo com a Seed (Secretaria de Estado da Educação), ao longo da semana, alunos, professores e funcionários da escola poderão ser atendidos por psicólogos e assistentes sociais, que farão "acolhimento especializado".

"O conteúdo didático será retomado gradualmente, ao longo dos próximos dias", disse a pasta.