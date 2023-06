SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo colocou em consulta pública a proposta de que cinco ruas do bairro da Liberdade, na região central de São Paulo, sejam bloqueadas para veículos e recebam exclusivamente pedestres aos domingos e feriados, como ocorre na avenida Paulista atualmente.

O plano abrange as ruas dos Estudantes, Thomaz Gonzaga, dos Aflitos, Américo de Campos (trecho entre a rua Galvão Bueno e a avenida da Liberdade) e Galvão Bueno (com acesso a ambulâncias no trecho entre a rua Américo de Campos e a rua Barão de Iguape).

A participação da população na consulta é feita via internet e vai até o dia 21 de julho. Uma audiência pública será realizada no dia 26 de julho para debater o assunto. Caso a proposta, chamada de Boulevard Liberdade, seja aprovada, o bairro passará a integrar o Programa Ruas Abertas. Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, o trecho tem cerca de 14,5 mil m² e as ruas deverão ser fechadas ao trânsito de veículos das 9h às 22h em domingos e feriados.

De acordo com a prefeitura, a Liberdade recebe as fins de semana cerca 20 mil pessoas, atraídas pelos restaurantes, feiras gastronômicas, eventos culturais e comércios do bairro.

A pasta afirma que, para a definição das ruas, fez uma pesquisa para entender os horários de pico de uso de pedestres, a vocação de cada trecho das vias, os desafios para implementação da proposta e os projetos específicos para cada local.

"O trajeto é reconhecido como memória de diversos grupos étnicos que tiveram importância na construção da cidade", diz a administração municipal, em nota. "Além disso, nas últimas décadas, ele abriga grande influência da cultura oriental, constituindo atrativos turístico e comercial para a região."

Durante visita técnica realizada no último dia 2 de abril, um domingo, foi constatado que as ruas Galvão Bueno e Estudantes demandam mais espaço para pedestres e que pessoas dividem as ruas com os veículos.

No projeto disponível na consulta pública é possível ver ambulantes na faixa verde para pedestres ou tomando as calçadas.

O grande volume de pessoas e de carros também provoca congestionamentos nas estreitas ruas do bairro, ainda segundo a visita técnica.

O projeto prevê também uma segunda fase, ainda sem data e custo informado para execução, com uma série de intervenções urbanas na região, como alargamento de calçadas, elevação de faixas para pedestres e troca da iluminação. Também está prevista a implantação de biovaletas e jardins de chuva para drenagem natural e arborização.

No descritivo disponível na consulta pública há um croqui da rua Thomaz Gonzaga ocupada com mesas e cadeiras como um grande bar a céu aberto.

No cruzamento entre as ruas Galvão Bueno e Américo de Campos, a projeção mostra enormes bancos de madeira com encosto nas calçadas alargadas.

Se aprovada, esta nova etapa terá de início o aumento de calçadas. A partir daí serão feitas melhorias nas travessias, inversão da entrada de carros na praça África-Japão-Liberdade e elevação de toda a rua dos Aflitos ao nível da calçada, tornando a via em compartilhada.

Tags:

SP