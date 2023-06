SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A votação definitiva da revisão do Plano Diretor da cidade de São Paulo, que abre brechas para verticalizar áreas mais dispersas da cidade, foi realizada na noite desta segunda-feira (26) na Câmara Municipal.

Como na primeira votação, o debate dividiu a bancada do PT e isolou ainda mais os opositores na Casa.

A dissidência fez com que o placar, de 44 a 11, fosse mais favorável ao projeto do que as previsões na base de apoio ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), que deve sancioná-lo.

Confira a lista de quem votou a favor e contra a revisão do Plano Diretor, principal lei urbanística da cidade.

Adilson Amadeu (União Brasil) - a favor

Alessandro Guedes (PT) - a favor

André Santos (Republicanos) - a favor

Arselino Tatto (PT) - a favor

Atílio Francisco (Republicanos) - a favor

Aurélio Nomura (PSDB) - a favor

Beto do Social (PSDB) - a favor

Camilo Cristófaro (Avante) - a favor

**Celso Giannazi (PSOL) - contra**

Coronel Salles (PSD) - a favor

**Cris Monteiro (Novo) - contra**

Danilo do Posto de Saúde (Podemos) - a favor

Dr. Nunes Peixeiro (MDB) - a favor

Dr. Sidney Cruz (Solidariedade) - a favor

Dra. Sandra Tadeu (União Brasil) - a favor

Edir Sales (PSD) - a favor

**Elaine do Quilombo Periférico (PSOL) - contra**

Eli Corrêa (União Brasil) - a favor

**Eliseu Gabriel (PSB) - contra**

Ely Teruel (Podemos) - a favor

Fabio Riva (PSDB) - a favor

Fernando Holiday (Republicano) - a favor

George Hato (MDB) - a favor

Gilson Barreto (PSDB) - a favor

**Helio Rodrigues (PT) - contra**

Isac Félix (PL) - a favor

Jair Tatto (PT) - a favor

Janaína Lima (MDB) - a favor

Jorge Wilson Filho (Republicanos) - a favor

**João Ananias (PT) - contra**

João Jorge (PSDB) - a favor

**Jussara Basso (PSOL) - contra**

**Luana Alves (PSOL) - contra**

**Luna Zarattini (PT) - contra**

Major Palumbo (PP) - a favor

Manoel Del Rio (PT) - a favor

Marcelo Messias (MDB) - a favor

Marlon Luz (MDB) - a favor

Milton Ferreira (Podemos) - a favor

Milton Leite (União Brasil) - a favor

Paulo Frange (PTB) - a favor

**Professor Toninho Vespoli (PSOL) - contra**

Ricardo Teixeira (União Brasil) - a favor

Rinaldi Digilio (União Brasil) - a favor

Roberto Tripoli (PV) - a favor

Rodolfo Despachante (PSC) - a favor

Rodrigo Goulart (PSD) - a favor

Rubinho Nunes (União Brasil) - a favor

Rute Costa (PSDB) - a favor

Sandra Santana (PSDB) - a favor

Sansão Pereira (Republicanos) - a favor

Senival Moura (PT) - a favor

**Silvia da Bancada Feminista (PSOL) - contra**

Thammy Miranda (PL) - a favor

Xexéu Tripoli (PSDB) - a favor