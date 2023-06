SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A bandeiras LGBTQIA+ que foram retiradas da fachada do Theatro Municipal de São Paulo, na capital paulista, serão colocadas de volta na quarta-feira (28), data em que é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBT+.

A decisão da Secretaria Municipal de Cultura de SP de retirar as faixas no dia 14 deste mês espantou ativistas da causa e integrantes do Municipal e gerou uma crise interna.

O retorno foi articulado pela Coordenação de Políticas para LGBTI+, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. A coordenadora da pasta, Leonora Áquilla, afirma à coluna que procurou o prefeito Ricardo Nunes (MDB) pessoalmente e explicou a importância da data.

Ele, então, teria dado o aval. As bandeiras ficarão expostas apenas na quarta (28) e serão retiradas no dia seguinte.

Na época do episódio, funcionários do complexo cultural, artistas e apoiadores da causa LGBT+ realizaram um abaixo-assinado e classificaram a iniciativa, e a forma como a bandeira foi retirada, como "um ataque".

O texto dizia que funcionários da Fundação Theatro Municipal pediram a retirada da bandeira "sem oferecer nenhuma justificativa". Em uma troca de emails, a Sustenidos, organização social que tem contrato com a Fundação para administrar o teatro, afirmou discordar da iniciativa.

A Sustenidos disse, em nota enviada à coluna, que a bandeira foi retirada "pela equipe da Fundação Theatro Municipal [ligada à secretaria de Cultura], sem concordância da Sustenidos".

A Secretaria Municipal de Cultura afirmou que a remoção da bandeira "se deu pelo fato da rotatividade das atividades do espaço, sendo necessárias alterações constantes em sua fachada, propiciando assim o regular andamento das atividades".

O episódio fez com que a Bancada Feminista, mandato coletivo do PSOL na Câmara de São Paulo, protocolasse uma ação popular na Justiça de São Paulo pedindo que a Fundação Theatro Municipal voltasse a erguer as bandeiras.