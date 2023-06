SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chuvas que atingem o Grande Recife e as regiões da Mata Norte e Sul de Pernambuco deixam a capital em estado de alerta na manhã desta terça-feira (27). Rios transbordaram, aulas foram suspensas e uma morte foi registrada em um túnel da capital.

O corpo de um ciclista de 41 anos foi encontrado dentro do Túnel Felipe Camarão, no bairro do Jordão, por volta das 5h;

O túnel estava alagado e há suspeita de que a vítima tenha sido eletrocutada ao tentar passar pelo local, segundo a TV Record;

Os bombeiros precisaram ser acionados para retirada da vítima da água e a perícia foi chamada para o local;

Todas as aulas presenciais na rede municipal de ensino foram suspensas e serão realizadas de forma remota. Serviços não-essenciais também foram suspensos pela prefeitura;

Três rios atingiram cota de inundação antes das 8h30, transbordando e atingindo pelo menos cinco municípios do litoral e da Zona da Mata;

Outros três rios estão com "tendência de elevação", segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima.