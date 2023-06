SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Google lançou nesta terça-feira (27) o recurso de visualização imersiva em pontos turísticos brasileiros. É possível visitar os arredores de locais como Cristo Redentor, Masp (Museu de Arte de São Paulo), Catedral de Brasília e Centro do Dragão do Mar, em Fortaleza.

O clima da simulação varia de acordo com a previsão do tempo para o dia escolhido. Informações de tráfego também aparecem na simulação. Para fazer o passeio tridimensional, é preciso abrir o Google Maps e clicar no ícone "Immersive View" (visão imersiva, em inglês).

As imagens multidimensionais são criadas com inteligência artificial (IA), a partir de imagens aéreas e bilhões de fotos do Google Street View, ferramenta que permite visualizar lugares a partir de fotos. O recurso foi a única novidade da conferência anual do Google realizada em 10 de maio a chegar ao Brasil.

Outra opção anunciada pelo Google foi a visualização interna de estações de Metrô e de aeroportos na cidade de São Paulo. O serviço começa a funcionar no aeroporto de Guarulhos nas próximas semanas --a empresa não especificou data.

A experiência ao vivo vai permitir que passageiros verifiquem se espaços estão lotados ou consultem locais de guichês e restaurantes.

Os próximos locais disponíveis na função chamada de Google Indoor View serão as estações de metrô Pameiras-Barra Funda e Paraíso.

A funcionalidade do Google Maps havia sido anunciada sem data de lançamento durante a conferência de maio e já estava nos planos da empresa desde 2022. Na ocasião, o chefe-executivo do Google Sundar Pichai afirmou que, com a simulação, usuários se planejarão com mais detalhes para passeios turísticos, para evitar imprevistos.

Vice-presidente do Google Maps, Yael Maguire, veio presencialmente ao Brasil e foi o único porta-voz estrangeiro no evento. Ele apresentou um passeio nos arredores do Masp, que disse planejar visitar.

Na sua conferência anual, em maio, o Google lançou seu chatbot concorrente do ChatGPT, Bard, em 180 países, mas deixou o Brasil e membros da União Europeia de fora do pacote. No principal evento nacional da gigante das buscas, as atualizações nos mapas foram o único anúncio de IA geradora a chegar aqui.

Em comum, Brasil e países europeus têm entrado em embates com as big techs em temas como regulação de inteligência artificial, práticas anticoncorrenciais e combate às fake news.

Não houve menções ao lançamento do Bard para usuários brasileiros. O Google teve de atrasar os planos de lançar o Bard na Europa após a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda declarar que a empresa entregou informações insuficientes sobre como vai proteger a privacidade de cidadãos europeus, segundo o site Politico.

*

VEJA PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DISPONÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO EM BRASÍLIA

1 - Catedral de Brasília

2 - Congresso Nacional

3 - Memorial JK

4 - Palácio do Planalto

5 - Santuário São João Bosco

6 - Palácio do Itamaraty

7 - Museu Nacional da República

8 - Teatro Nacional Cláudio Santoro

EM FORTALEZA

1 - Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

2 - Catedral Metropolitana de Fortaleza

3 - Estátua de Iracema Guardiã

NO RIO DE JANEIRO

1 - Cristo Redentor

2 - Maracanã

3 - Aqueduto da Carioca

4 - Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro

5 - Museu de Arte Contemporânea de Niterói

6 - Teatro Municipal do Rio de Janeiro

EM SÃO PAULO

1 - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

2 - Pinacoteca de São Paulo

3 - Catedral de São Paulo

4 - Mercado Municipal de São Paulo

5 - Prédio Altino Arantes

6 - Pátio do Colégio

7 - Mosteiro de São Bento

8 - Museu Catavento