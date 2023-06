BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde concluiu que, das 510 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas em todo o Brasil, apenas 50 mortes tiveram relação direta com os imunizantes. Isso corresponde a um óbito a cada 10 milhões de doses, valor considerado extremamente baixo.

Segundo o boletim epidemiológico, foram 63 óbitos classificados pelas vigilâncias estaduais como tendo relação causal consistente com as vacinas da Covid. Após revisão dos dados, a conclusão foi de que eram 50 mortes.

As informações constam em um boletim epidemiológico da pasta publicado neste mês. Elas foram publicadas inicialmente pelo UOL.

Desse total, foram 28 com a vacina AstraZeneca, 17 com a vacina do Butantan, e 4 com a vacina Janssen e uma com a vacina da Pfizer.

"Até o momento, os dados indicam que essas vacinas apresentam excelente perfil de benefício versus risco, tendo gerado um impacto extremamente positivo na saúde da população brasileira, com a redução expressiva dos casos, internações e óbitos pela doença", diz boletim epidemiológico.

Uma publicação do Imperial College London estimou que a vacinação evitou no Brasil entre 700 mil e 880 mil mortes até o final de 2021.