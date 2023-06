RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um homem de 42 anos morreu na madrugada desta terça-feira (27) ao tentar passar por um túnel na zona sul do Recife. A caso aconteceu em um dia de chuvas intensas na cidade.

O túnel Felipe Camarão é administrado pelo governo estadual e tem problemas frequentes devido às chuvas. Em agosto de 2022, uma mulher de 81 anos morreu ao tentar passar de carro no local.

O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe ao local por volta das 5h, mas já encontrou o homem morto. O túnel tinha sido interditado para o fluxo desde meia-noite.

A causa do óbito não foi divulgada. O tráfego de veículos foi liberado no fim da manhã pela Prefeitura do Recife.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Governo de Pernambuco, responsável pela gerência do túnel, disse, em nota, que já providenciou a aquisição de novas bombas para o equipamento público e disse que "ação de vandalismo que atingiu todo o sistema elétrico e as bombas hidráulicas responsáveis por drenar as águas pluviais das pistas do túnel".

A Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima) registrou entre 74 e 92 milímetros no Recife, a depender do bairro, nesta terça.

SUSPENSÃO DE SERVIÇOS E RUAS ALAGADAS

Por causa da chuva da madrugada, a Prefeitura do Recife suspendeu aulas na rede municipal e serviços públicos não essenciais na manhã desta terça. As atividades foram retomadas nesta tarde após a trégua do temporal.

Diversas avenidas e ruas da cidade amanheceram com alagamentos, dificultando a circulação de carros, motos, ônibus e pedestres na região metropolitana. Em Olinda, o canal do Fragoso transbordou e provocou lentidão no tráfego.

Uma barreira cedeu e deslizou por cima de uma casa no Engenho Tiriri, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Já em Camaragibe, na madrugada, uma barreira também deslizou e derrubou um muro de uma casa. As duas ocorrências não tiveram feridos

A recomendação da prefeitura do Recife foi que as pessoas não saíssem de casa, exceto quem reside em áreas de risco. Às 10h40, o município saiu de estado de alerta para estado de atenção.

A Defesa Civil da capital pode ser acionada no telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento é 24 horas.