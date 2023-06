SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um crânio humano e uma carta foram deixados na porta de uma delegacia de Imperatriz (MA) nesta terça-feira (27). A Polícia Civil do Maranhão vai investigar o caso.

A polícia identificou o homem que deixou o resto mortal e o comunicado na calçada da 10ª Delegacia Regional de Imperatriz. Ele tentou sair correndo, mas acabou detido e conduzido por policiais civis para averiguação. "Ele prestou informações desencontradas sobre a origem do crânio", disse o delegado Praxísteles Martins.

O crânio e a carta foram encaminhados ao Instituto de Criminalística e devem passar por análise para identificar vestígios de DNA. "Não há motivo, a princípio, de acordo com o que foi apurado e com os vestígios encontrados, que autorizem a autuação em flagrante desse indivíduo no momento. Após a oitiva, o homem vai ser colocado em liberdade", afirmou o delegado.

A Polícia Civil apurou que o homem já foi condenado por feminicídio em Tocantins e cumpre pena em regime aberto.

O conteúdo da carta não foi divulgado pela polícia. Mas o delegado afirmou que o teor "não está claro". Uma análise feita pelo Instituto Médico Legal revelou que crânio está em decomposição há dois anos.

As investigações vão prosseguir com o intuito de identificar de quem é o crânio humano e se o homem tem participação na morte dessa pessoa.