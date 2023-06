ORLANDO, EUA (FOLHAPRESS) - Foi-se o tempo em que brasileiros contratavam até consultores para viajar a Orlando e fazer o enxoval do próximo filho. O dólar não dá sinais de que voltará à saudosa cotação de 1 para 2 e, para agravar a situação, a iminência de uma crise econômica está elevando os preços nos Estados Unidos.

O turista sente o peso, mas ainda assim é possível economizar, e muito, ao fazer compras. É preciso, porém, saber aonde ir -e como gastar.

Em uma viagem à Flórida, o estado americano mais visitado pelos brasileiros, os outlets de Orlando são as melhores opções. Há vários na cidade, mas os mais populares são os da Premium Outlets -o da avenida Vineland, próximo ao complexo dos parques da Disney, e o da avenida International Drive, perto do aeroporto.

Veja, a seguir, cinco dicas para economizar, além de um guia com os melhores outlets em Orlando e em outras localidades americanas bastante visitadas pelos brasileiros.

*

1. 'SAVE THE DATE'

Tudo vai depender da duração da sua viagem e de quanto dinheiro você terá para gastar, mas separe ao menos uma manhã ou uma tarde inteira para ir às compras.

Os Premium Outlets, por exemplo, possuem mais de 150 lojas em cada unidade e algumas têm filas para entrar. Garimpar os melhores produtos leva tempo. Os espaços abrem às 10h e fecham às 21h, mas, se possível, vá no começo da manhã. Assim, provavelmente vai enfrentar menos filas e terá acesso às melhores ofertas -ao longo do dia, as prateleiras começam a ficar vazias e mais bagunçadas.

2. PLANEJE-SE

Mesmo se tiver reservado um dia inteiro para as compras, não haverá tempo suficiente para visitar todas as lojas. Com ajuda de um mapa do outlet, escolha com antecedência quais marcas você tem interesse e organize-as por setores. Deste modo, evitará andar quilômetros para cruzar o shopping de uma ponta à outra várias vezes.

Os estacionamentos também costumam ser enormes, então pense duas vezes antes de escolher sua vaga. Se planeja ir a apenas um setor, pare próximo a ele, o mais perto possível da entrada, para não ficar sujeito a intempéries como a chuva na volta.

3. CUIDADO COM FURTOS E GOLPES

Roubos são raros nos outlets, mas furtos são mais frequentes do que se imagina. Não é uma boa ideia, por exemplo, deixar compras à vista em cima dos bancos do carro.

É importante ter atenção às sacolas. A dica é levar uma mala para guardá-las e facilitar a andança. Lembre-se de usar um cadeado para trancá-la e não tire os olhos dela.

Golpes também são frequentes nos outlets. A filial da International Drive, por exemplo, é tomada por quiosques nos corredores, entre as lojas. Vende-se de tudo, mas principalmente celulares de última geração e produtos da Apple, como iPhones, iPads, Apple Watches e Macbooks.

Os preços são muito atrativos, mas cuidado: os produtos costumam ser de segunda mão. São os chamados "refurbisheds", ou recondicionados -em outras palavras, itens que tiveram defeito, foram enviados para a fábrica, consertados e levados de volta ao mercado.

4. USE CUPONS E APROVEITE AS PROMOÇÕES

Talvez esta seja a dica mais valiosa. Cupons de desconto serão seus melhores amigos.

Eles podem ser adquiridos de várias maneiras. Uma delas é por meio do próprio outlet -no site ou no posto de informações, onde é possível comprar uma cartela de cupons por cerca de US$ 10, ou R$ 50.

Para quem planeja gastar alguns milhares, é uma boa opção. Já para quem planeja comprar pouco, a dica é perguntar aos atendentes das lojas qual é a promoção do dia.

Algumas estarão estampadas em placas, com letras garrafais: "Compre um par de tênis, leve outro de graça" ou " pela metade do preço". Ou ainda: "Compre uma camisa, tenha desconto de 30% na próxima."

Mas atenção: alguns cupons são emitidos só depois que você pagar os produtos no caixa. Eles vêm no rodapé do cupom fiscal, como um convite para você retornar à loja em um período específico. Às vezes, vale voltar na mesma hora.

5. FAÇA AS CONTAS

Antes de colocar um produto na sacola, pesquise quanto ele custa no Brasil. Com um celular

com acesso à internet em mãos, não é uma tarefa difícil.

É necessário levar em consideração o imposto -não só aquele que você pagará se ultrapassar a cota de US$ 1.000 em compras, mas o do próprio país, que varia a depender do estado e até da cidade em que você estiver.

Em Orlando, o imposto é de 6,5%, enquanto em Miami o valor é de 7%. O mais importante: eles são aplicados no ato do pagamento. Se estiver em Orlando e vir um tênis por US$ 100, por exemplo, esteja preparado para desembolsar US$ 106,50.

*

ONDE FAZER COMPRAS

**Orlando Vineland Premium Outlets**

Camisa da italiana Ermenegildo Zegna, bolsa da Bottega Veneta ou sapatos da Gucci com descontos que chegam a 65% são alguns dos produtos de alta-costura que podem ser encontrados no shopping, que é um dos mais famosos de Orlando e tem aproximadamente 160 lojas.

Vineland Ave, 8200 - Orlando, Florida;

Seg. a sáb., das 10h às 21h; dom. das 11h às 19h;

Onde saber mais: premiumoutlets.com/outlet/orlando-vineland ou +1 407-238-7787

**Orlando International Premium Outlets**

No coração de Orlando, é uma atração importante para os turistas que visitam os parques da cidade. Tem mais de 180 lojas com coleções passadas de camisas Ralph Lauren, hidratantes Victoria's Secret e bolsas Marc Jacobs com descontos que vão de 25% a 65%.

International Dr., 4951 - Orlando, Florida;

Seg. a sáb., das 10h às 21h; dom. das 11h às 19h;

Onde saber mais: premiumoutlets.com/outlet/orlando-international ou +1 407-352-9600

**Lake Buena Vista Factory Stores**

Menos famoso que os outros outlets em Orlando, mas a três quilômetros dos parques da Disney, o Lake Buena Vista é mais vazio e tem cerca de 50 lojas de marcas como Tommy Hilfiger, Crocs e Nike com descontos que podem atingir até 75%, além de vender produtos exclusivos da Disney.

S Apopka Vineland Road, 15657 - Orlando, Florida;

Seg. a sáb., das 10h às 20h; dom. das 10h às 19h;

Onde saber mais: lbvfs.com ou +1 407-238-9301

EM NOVA YORK

**Newport Centre**

Quem está de passagem por Nova York e quer economizar, pode dar um pulinho no Newport Centre, que fica em frente ao rio Hudson. Com descontos de até 60%, o conglomerado de outlets é um dos mais antigos da região nova-iorquina e vende peças da H&M, produtos de autocuidado da Lush e tênis esportivos da Vans.

Mall Dr. W., 30 - Jersey City, New Jersey;

Seg. a qui., das 11h às 20h; sex. e sáb., das 10h às 21h; e dom. das 11h às 19h;

Onde saber mais: simon.com/mall/newport-centre ou +1 201-626-2025

**Jersey Gardens**

Famoso outlet, com cerca de 200 lojas, o Jersey Gardens fica a 27 quilômetros de distância de Manhattan. Brinquedos LEGO e roupas da Tommy Hilfiger são alguns dos produtos que podem ser encontrados lá com descontos que começam em 15%.

Kapkowski Rd. Elizabeth, 651 - Nova Jersey;

Seg. a sáb., das 10h às 21h; dom. das 11h às 19h;

Onde saber mais: simon.com/mall/the-mills-at-jersey-gardens ou +1 908-354-5900

EM LAS VEGAS

**Las Vegas North Premium Outlets**

Além de casinos, quem passeia por Las Vegas pode aproveitar para economizar nas compras. Com cerca de 175 lojas, o Las Vegas North Premium Outlets vende pulseiras da Versace, bolsas Michael Kors e looks Armani com descontos que chegam a 65%.

S. Grand Central Pkwy, 875 - Las Vegas, Nevada;

Seg. a sáb., das 10h às 20h; dom. das 11h às 19h;

Onde saber mais: premiumoutlets.com/outlet/las-vegas-north ou +1 702-474-7500

**Las Vegas South Premium Outlets**

Roupas infantis da Carter's, bolsas e carteiras da Kate Spade ou acessórios da Pandora, podem ser adquiridos com descontos a partir de 10% no Las Vegas South Premium Outlets, segunda unidade do outlet. O espaço oferece 140 lojas.

Las Vegas Blvd. South, 7400 - Las Vegas, Nevada;

Seg. a sáb., das 10h às 20h; dom. das 11h às 19h;

Onde saber mais: premiumoutlets.com/outlet/las-vegas-south ou +1 702-896-5599

NA CALIFÓRNIA

**Las Americas Premium Outlets**

Conglomerado com cerca de 125 lojas, o Las Americas Premium fica na fronteira entre EUA e México e tem descontos de até 65%. Equipamentos eletrônicos, roupas e perfumes fazem parte da vasta gama de produtos que podem ser encontrados lá, e das maiores marcas, como Nintendo, Coach e Calvin Klein.

Camino de la Plaza, 4211 - San Diego, Califórnia;

Onde saber mais: premiumoutlets.com/outlet/las-americas ou +1 619-934-8400

OUTLETS EM OUTROS PAÍSES

**Na Itália**

Corso Buenos Aires

Com mais de um quilômetro de extensão, a Corso Buenos Aires é uma das mais procuradas avenidas em Milão. Rua vizinha do "quadrilátero da moda", possui outlets de coleções passadas de marcas mais populares. Lá, é possível garimpar peças e acessórios da Intimissimi, Swarovski e Benetton com bons descontos.

Diariamente, a partir das 10h; Corso Buenos Aires - Milão, Itália

DMAG Outlet

Na badalada Via Manzoni, famosa rua de Milão que faz parte do "quadrilátero da moda", a loja DMAG Outlet tem roupas, sapatos, bolsas e acessórios de mais de 3.000 marcas em desconto, como Fendi, Hugo Boss e Jacquemus. O lugar é ideal para quem procura aquele item diferente, fashion e com preço acessível.

Via Alessandro Manzoni, 44, Milão, Itália;

Diariamente, das 10h às 19h30;

Onde saber mais: dmag.eu/ ou +3902 3651 4365

The Mall

Próximo à Florença, o The Mall proporciona ao cliente uma típica experiência cinco estrelas. Ideal para quem procura por uma bolsa da polêmica Balenciaga, uma sandália Yves Saint Laurent ou qualquer acessório Chloè, o conglomerado de lojas de luxo tem até um Gucci Café. Lá, as coleções passadas saem até 70% mais baratas.

Via Europa, Leccio Reggello, 8, Florença, Itália; diariamente, das 10h às 19h; onde saber mais: themall.it ou +39 055 865 77 75

**Na Suiça**

Foxtown Factory Store

Numa distância de 50 Km de Milão, na Itália a Foxtown Factory Store leva produtos de qualidade com preços atraente à sério. Bolsa da Valentino, agasalhos da The North Face e ou acessórios da Prada lá saem com descontos de até 70%.

Via Angelo Maspoli 18, Mendrisio, Suíça;

Diariamente, das 11h às 19h;

Onde saber mais: foxtown.com ou +41 79 649 35 71

**Na França**

La Vallée Village

Tradicional, o outlet francês La Vallée Village é, sem sombra de dúvidas, um dos mais famosos e procurados por turistas que visitam Paris. Roupas, acessórios e calçados para crianças, jovens e adultos são vendidos por lá. Quem não liga para coleção passada, pode adquirir itens Burberry, Versace ou Prada com desconto de até 70%.

3 Cr de la Garonne, 77700 Serris, França;

Ter. a dom., das 10h às 20h;

Onde saber mais: thebicestercollection.com/la-vallee-village ou +33 1 60 42 35 00

Marques Avenue

Para os amantes do mundo dos cosméticos, o Marques Avenue é o paraíso. Lá, produtos de marcas renomadas como Kiko Milano, Makeup Forever e L'Oréal podem sair com até 70% de desconto. Além disso, artigos esportivos e até óculos de grau e sol são vendidos com preço mais em conta.

Marques Avenue: 9 Quai du Châtelier, 93450 L'Île-Saint-Denis, França;

Ter. a sáb., das 10h às 20h;

Onde saber mais: marquesavenue.com +33 1 42 43 70 20

Outlet McArthurGlen Troyes

Um dos maiores outlets da França, fica a cerca de duas horas de Paris. Lá, roupas e acessórios de marcas como Kenzo e Karl Lagerfeld para crianças e adolescentes de até 16 anos podem ser encontrados com preços mais em conta. Além disso, disponibiliza roupas e artigos esportivos da New Balance e da Puma, além de itens de casa e decoração como Black and Decker.

Voie du Bois, 10150, Pont-Sainte-Marie, França;

Ter. a dom., das 9h30 às 19h30;

Onde saber mais: mcarthurglen.com/en/outlets/fr/designer-outlet-troyes/ ou +33 3 25 70 47 10

**Na Argentina**

Soleil Premium Outlet

Um dos primeiros centros comerciais da capital argentina, o Soleil Premium Outlet tem cerca de 70 lojas de calçados, roupas e produtos eletrônicos de coleções passadas de marcas como New Balance, Levi's e Samsung com preços que chegam a 70% de desconto.

Bernardo de Irigoyen, 2647 - San Isidro, Buenos Aires;

Diariamente, das 10h às 22h;

Onde saber mais: 0800-222-2299 ou soleilpremiumoutlet.com.ar

Distrito Arcos

Localizado em um viaduto ferroviário que já não funciona mais, o Distrito Arcos é um complexo de lojas a céu aberto que vende coleções passadas de roupas da Lacoste, artigos esportivos Fila, Billabong e outras 50 marcas com descontos a partir de 20%.

Paraguay, 4979 - Palermo, Buenos Aires;

Diariamente, das 10h às 21h;

Onde saber mais: distritoarcos.com ou +5411 2579-1909