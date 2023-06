SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Relator vota para tornar Bolsonaro inelegível, Lula anuncia Plano Safra de R$ 364 bi, parlamentares LGBTQIA+ elevam pressão sobre TSE e outras notícias para começar esta quarta-feira (28).

JUSTIÇA

Relator vota para tornar Bolsonaro inelegível e cita epopeia de ataques com uso das Forças Armadas. Ministro do TSE critica mentiras do ex-presidente e banalização do golpismo e defende uso de minuta em processo.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Coronel autor de mensagens golpistas leva cola por escrito para 'não aloprar' na CPI do 8/1. Jean Lawand Júnior disse que não queria golpe de Estado quando pedia que Bolsonaro desse ordem ao Exército.

CONGRESSO NACIONAL

Pagamentos de assessor alvo da PF bancam vida pessoal e política de Lira, mostra lista. Documento mostra elo de investigado por desvios em contratos de kit robótica com presidente da Câmara, que nega irregularidades.

GOVERNO LULA

Lula diz que não come bem em viagens ao exterior e reclama da comida do Itamaraty. Declaração vem um dia após recepção a Alberto Fernández, com refeição preparada por ganhadora do Masterchef.

PLANO SAFRA

Lula anuncia Plano Safra de R$ 364 bilhões para produtores rurais grandes e médios. Cerimônia de lançamento contou com ao menos 14 ministros, mas poucos membros da bancada ruralista.

SELIC

Senado aprova convite para ouvir Campos Neto e governo faz coro por corte de juros. Tebet sobe o tom sobre comunicação do BC e diz que autarquia cria atritos desnecessários.

MERCADO

Volkswagen suspende produção de carros no Brasil por 'estagnação do mercado'. Paralisação ocorre enquanto medidas de incentivo ao carro popular ainda não se refletem nas vendas.

JUSTIÇA

LGBTs debatem cotas e pedem ao TSE opção para declarar orientação sexual de candidatos. Ativistas querem informação no registro da campanha para embasar ações por mais representatividade.

GUERRA DA UCRÂNIA

Ditador da Belarus diz que impediu Putin de matar líder mercenário. Em discurso, Lukachenko descreveu como teria salvo Prigojin, que agora está em seu país

SELEÇÃO BRASILEIRA

Marta inicia caminhada para a última Copa; veja a lista de convocadas. Pia Sundhage divulgou a lista das 23 chamadas pela seleção brasileira para o Mundial feminino.

COTIDIANO

Médico é sequestrado em golpe de falso encontro e perde R$ 180 mil em SP. Vítima foi mantida amarrada em cativeiro por dois dias; quatro pessoas foram presas.

UNIVERSIDADE

USP sobe 30 posições e é a melhor universidade da América Latina, aponta ranking. MIT, nos EUA, é a melhor em todo mundo, posto que ocupa há 12 anos.

CELEBRIDADES

Celebridades brasileiras se reúnem em Jerusalém com tudo pago por milionário brasileiro. Famosos como Marcos Mion e Luciana Gimenez estão em Israel para celebrar cerimônia de herdeiro da família Safra.

COMIDA

Sobremesas japonesas, pouco doces, ganham espaço no Brasil, país do açúcar. Confeitarias especializadas em quitutes como moti e choux cream se proliferaram nos últimos anos.

COMIDA

Guia Michelin do RJ e de SP pode voltar ainda neste ano. Publicação, que interrompeu avaliação de restaurantes no país em 2020, deve receber patrocínio de prefeituras das duas cidades.