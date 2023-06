SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu nesta terça-feira (27) um homem de 21 anos acusado de tentar matar a ex-namorada, se confundir e atirar em uma amiga da mulher. O caso ocorreu em Dourados, no domingo (25).

O suspeito tentou matar a ex-namorada, uma mulher de 18 anos, mas a confundiu com uma amiga dela, segundo a Polícia Civil. Ele atirou no pé da jovem de 17 anos, que foi socorrida. O caso foi inicialmente classificado como tentativa de homicídio simples e, posteriormente, alterado para tentativa de feminicídio.

O jovem descumpriu medidas protetivas expedidas pela Justiça, que o impediam de se aproximar ou manter contato com a ex-companheira.

Segundo a polícia, o acusado não aceitava o fim do relacionamento. Além da tentativa de assassinato, ele também teria feito ameaças por meio de mensagens enviadas no Instagram e no WhatsApp.

Ele também teria procurado o pai da vítima para fazer ameaças -o homem prestou depoimento.

Ainda de acordo com os investigadores, a arma do suspeito não foi localizada em sua residência no momento da prisão.

As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

