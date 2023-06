SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança levou uma carta para a escola com um pedido de socorro da mãe, que era agredida e feita refém pelo marido em Mato Grosso do Sul. O homem foi preso.

A mulher de 23 anos escreveu a carta e denunciou que estava sendo vítima de violência doméstica e cárcere privado. O caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (27), na zona rural de Água Clara (MS).

O filho de dez anos entregou o pedido de socorro para a diretora da escola, que entrou em contato com a Coordenadoria da Mulher do município e com a polícia.

Na carta, a mãe conta que o marido não a deixava ter contato com ninguém e nem ir embora da residência. "Bom dia, é a mãe do *, estou entrando em contato com vocês porque preciso muito de ajuda. Sou vítima de violência doméstica. Ontem, o meu companheiro me agrediu novamente, meu filho entrou na frente pedindo para ele não me bater e ele bateu no meu filho também", descreveu a vítima na carta.

Ela também contou que era ameaçada constantemente pelo homem. "Ele me ameaçou de dar um tiro, por isso preciso que me ajudem o mais rápido possível", escreveu.

A Polícia Civil informou que recebeu a denúncia e encaminhou uma equipe até o local indicado pela criança. "Chegando no colégio, a equipe viu que a criança estava com um machucado no rosto e alegou que o seu padrasto havia causado as lesões no último domingo (25). O filho também relatou que a mãe havia apanhado do homem", explicou o delegado Johanes Deguti, da Delegacia de Água Clara.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de cárcere privado e por posse irregular de arma de fogo. Com ele, a polícia apreendeu uma espingarda e munições.