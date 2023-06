SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 11.451.245, a população da cidade de São Paulo é quase o equivalente a 2.354 municípios brasileiros, de acordo com dados do Censo 2022, publicado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas).

Somando a população de todas essas cidades, as menores entre os 5.570 municípios brasileiros, chega a 11.448.120. Em 1920, o público paulistano correspondia a 207 dos menores municípios.

A menor população do país, 833 pessoas, está em Serra da Saudade, no interior de Minas Gerais e a 266 km de Belo Horizonte.

Em comparação com as metrópoles, somente a cidade de São Paulo quase supera a do Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza. Juntas -a segunda, terceira e a quarta cidade mais populosa do país- contabilizam 11.457.169 moradores.

Entre as quatro cidades, Brasília teve um crescimento populacional de 9,6%, com a chegada de 246.908 pessoas, ante os dados do Censo de 2010. São Paulo, com o acréscimo de 197.742 novos moradores, registrou aumento de 1,7%.

Por outro lado, Rio de Janeiro e Fortaleza viram o encolhimento da população na comparação com 2010. A capital fluminense registrou 109.023 habitantes a menos. Já a cidade cearense teve uma perda de 23.507 moradores.