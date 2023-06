SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais do Deic (Departamento de Investigações Criminais) descobriram um imóvel em Itu, interior de São Paulo, onde eram cultivados pés de maconha transgênica, que depois originavam entorpecentes de melhor qualidade.

Foram localizados 222 pés da planta em diferentes estágios de cultivo. A apreensão ocorreu na manhã desta quarta (28). Um homem, apontado como operador da plantação, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo a investigação, cada quilo do entorpecente feito com as plantas alteradas geneticamente pode custar até R$ 50 mil.

A operação para o flagrante aconteceu por meio de um trabalho de apuração da 4ª Delegacia Patrimônio. Informações apontavam para um esquema de cultivo de maconha, diz o Deic. A estrutura havia sido instalada em uma residência no bairro de Cantagalo, em Itu.

Os policiais, ao cercarem o local, já sentiram o cheiro característico de maconha e perceberam o barulho de equipamentos elétricos funcionando. O aparato de cultivo estava instalado em um galpão nos fundos da casa principal. A equipe da 4ª Patrimônio encontrou a plantação sob luzes especiais, refletores de alumínio e ventiladores.

As sementes da planta geneticamente modificadas permitem uma concentração maior dos princípios ativos da maconha e é essa maior qualidade que faz com que o preço atinja até R$ 50 mil por quilo. Além de o cultivo ser feito de maneira diferente e mais controlada.

Com base no depoimento do homem preso, a polícia quer descobrir a origem das sementes transgênicas.

A equipe recolheu 11 vasos com mudas grandes de maconha, prontas para colheita; 50 vasos com mudas pequenas; três caixas plásticas com 161 mudas para plantio em vasos; e material para semear novas plantas. Também recolheu 17 sacos com a maconha pronta para consumo.