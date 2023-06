SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Números do Censo de 2022, governo vai liberar mais R$ 300 milhões para "carro popular", Madonna adia turnê mundial e outras notícias para começar esta quinta-feira (29).

COTIDIANO

Falta de contagem na década, atrasos e Covid podem explicar população do Censo abaixo das projeções. Recenseamento do IBGE apontou 203,1 milhões de habitantes no Brasil em 2022.

POLÍTICA

'Política tem horror a vácuo', diz Gilmar Mendes sobre julgamento de Bolsonaro. Ministro do STF diz em Lisboa que Poder Judiciário foi fundamental para que Brasil conseguisse sustentar a democracia.

STF

Fux vota contra obrigatoriedade do juiz das garantias após travar julgamento por três anos. Ministro entende que cada tribunal pode decidir se opta ou não pelo modelo; Dias Toffoli pediu vista.

JUSTIÇA

TSE julga Bolsonaro e irá definir sobre provas extras e gravidade de ataques e mentiras. Seis ministros ainda vão votar em julgamento que pode tornar ex-presidente inelegível por oito anos.

GOVERNO LULA

Coordenação da segurança de Lula volta para militares em derrota para PF. Ministros Rui Costa e Flávio Dino dizem que modelo híbrido terá também participação de policiais federais.

MERCADO

Governo vai liberar mais R$ 300 milhões para compra de carro com desconto. Novo valor foi autorizado pelo presidente Lula (PT) e constará na nova medida provisória.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia prende general de alto escalão ligado a líder mercenário. Segundo relatos, Defesa investiga se Serguei Surovikin apoiou o motim do fim de semana.

CULTURA

Madonna é internada na UTI com infecção bacteriana grave e adia turnê mundial. 'Celebration' começaria em 15 de julho; notícia foi publicada pelo empresário da cantora, Guy Oseary, em seu Instagram.

MUNDO

Destroços do submarino contêm possíveis restos humanos, diz guarda costeira. Acidente com o veículo, no qual morreram cinco pessoas, é investigado por Estados Unidos e Canadá.

CORPO

Três erros de quem tenta emagrecer, segundo médicos e nutricionistas. Especialistas dizem que demorar a buscar ajuda profissional para a criação de um plano alimentar é prática problemática.

CHUVA

Frente fria diminui temperatura e pode chover em São Paulo nesta quinta (29). Mínima na capital paulista poderá cair para 11ºC no domingo; também há previsão de chuva para o litoral no fim de semana.