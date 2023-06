SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 18 anos foi preso como suspeito de assediar e agredir mulheres em um parque de Pirituba, zona norte de São Paulo.

O jovem foi preso na terça-feira (27) por agentes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Apelidado de "maníaco do Parque Toronto" pela polícia, ele é suspeito de atacar ao menos dez mulheres no Parque Cidade Toronto, no bairro City América.

Segundo a polícia, ele perseguia as vítimas e tentava beijá-las à força, dando beliscões, tapas e chineladas nas nádegas das mulheres, causando lesões corporais e fugia em seguida.

"As vítimas procuraram a autoridade policial e denunciaram que foram atacadas enquanto se exercitavam", afirma a SSP-SP, em nota.

Após investigação, o jovem foi identificado e preso, em razão de um mandado de prisão temporária.

As identidades do suspeito e das vítimas não foram reveladas.

A polícia pede agora que as vítimas que ainda não prestaram queixa compareçam à 9ª DDM para registrar a ocorrência

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.