SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 9-esmeralda operada pela Viamobilidade apresenta falha na manhã desta sexta-feira (30) e opera de forma parcial em São Paulo. Quem precisa pegar o trem para se deslocar nesta manhã enfrenta lotação, espera e falta de informação.

O problema é causado por uma falha elétrica, desde às 6h19 e, por conta dessa falha, os trens não circulam entre as estações Bruno Covas-Mendes/Vila Natal e Jurubatuba. Técnicos estão atuando, diz a empresa, para solucionar o problema, mas não há previsão de quando isso deve ocorrer.

No trecho, quatro estações estão fechadas: Bruno Covas, Grajaú, Primavera, Autódromo. Os passageiros, irritados com os transtornos causados pelas falhas, interditam a avenida Belmira Marin, em protesto. A via chegou a ser interditada e foi liberada depois de cerca de meia-hora.

Quarenta ônibus do Sistema Paese foram acionados, de acordo com a ViaMobilidade, sendo 25 de Bruno Covas-Mendes/Vila Natal a Jurubatuba e 15 no sentido inverso, mas muitos usuários reclamam que eles estão demorando para chegar e os passageiros estão sem informações sobre o que fazer.

A SPTrans foi procurada, mas respondeu que a solicitação dos ônibus, quantidade e horários são de responsabilidade da ViaMobilidade, que não respondeu sobre essas reclamações até o momento.

No trecho entre as estações Jurubatuba e Osasco a operação está normal, de acordo com a Viamobilidade.

Desde que a falha começou, os passageiros vivem um verdadeiro caos na manhã dessa sexta. Vários deles tiveram de descer dos trens e caminhar sobre os trilhos para alcançar a plataforma mais próxima. Trajeto ainda mais difícil para pessoas com dificuldade de locomoção ou mais velhas.

Muitos dizem que perderam horário para seus compromissos, como trabalho e consulta médica. Como as estações foram fechadas, as ruas do entorno ficaram tomadas por milhares de passageiros, que tentam uma solução para seguir para seus destinos.

Usuários tentam corrida via veículo de aplicativo, mas não conseguem por conta da alta demanda, que fez o valor subir, além do congestionamento.

Os passageiros ficaram irritados com as falhas e alguns objetos como monitores das plataformas foram quebrados, assim como outros itens depredados. A ViaMobilidade afirmou que ainda não tem informações sobre esses registros.

Outro fator que irrita ainda mais os usuários do sistema é que as falhas são constantes. No último dia 20, por exemplo, um atraso na manutenção da madrugada fez com que os trens da linha 9-esmeralda circulassem por via única na região do Grajaú no início da manhã.

Uma das composições apresentou falha de tração na altura da plataforma da estação Primavera Interlagos, por volta das 5h, e precisou ser esvaziada.

A falha provocou intervalo maior entre as estações Grajaú e Primavera Interlagos.

Em 17 de maio, outra falha no sistema elétrico causou lentidão na circulação dos trens da linha 9-esmeralda durante a manhã e parte da tarde.

No período de 27 de janeiro de 2022, quando a ViaMobilidade passou a operar as linhas 8-diamante e 9-esmeralda, até 31 de janeiro deste ano, foram contabilizadas ao menos 166 falhas, média de uma a cada três dias.