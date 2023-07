SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se o seu cabelo está com frizz, sem brilho e ressecado, talvez o problema não esteja apenas no corte ou nos produtos utilizados diariamente. Todas essas são características de fios de cabelo com alta porosidade, que pode ser consequência de uma rotina de cuidados inadequada e atinge todos os tipos de cabelo.

Essa condição pode ser facilmente identificada por meio de testes caseiros e, segundo especialistas, também é, na maioria das vezes, reversível com uma rotina de tratamentos adequada.

O que é porosidade?

Um cabelo é considerado poroso quando há danos na cutícula, a camada mais externa do fio de cabelo. Segundo a dermatologista Michele Monteiro, membro titular da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), quando essa camada está desgastada ou até mesmo foi eliminada, o cabelo absorve água e outras substâncias com muita facilidade.

"Tem alta, baixa e média porosidade", diz Monteiro. "O cabelo com baixa porosidade não absorve água, hidratação." Já aqueles com alta porosidade absorve as substâncias de forma mais intensa que o normal.

Quanto maior o dano, mais frágil se torna o cabelo e, consequentemente, fica mais propenso à quebra. Além disso, os fios ficam sem brilho ou movimento e, muitas vezes, com textura áspera.

Como saber se meu cabelo está poroso?

Para descobrir o nível de porosidade do cabelo, Monteiro recomenda um teste caseiro simples.

Deve-se colocar um fio de cabelo limpo e seco, sem resíduos de produtos, em um copo com água. Após dez minutos, deve-se observar se o fio afunda, flutua ou permanece no meio do copo.

Caso tenha flutuado, a porosidade é baixa. Já se estiver no fundo do copo, o fio tem alta porosidade. Se ficar no meio, a característica dele é média, considerada saudável.

O que causa alta porosidade?

Os cabelos podem ser naturalmente mais ou menos porosos. Monteiro, porém, ressalta que é preciso ter cuidado com o uso constante de fontes de calor, pois i hábito facilita o desgaste da cutícula e pode aumentar a porosidade dos fios.

De acordo com a cabeleireira Dandara Liége, tricoterapeuta naturalista e proprietária do Guima Salon, especializado em curvaturas, químicas alisantes também podem alterar esta característica.

"Muitas vezes, vejo que pessoas que têm o cabelo muito poroso naturalmente começaram a usar alisantes e relaxantes desde muito cedo, às vezes até antes da puberdade", aponta.

Além disso, alguns hábitos de cuidado diário podem causar a alta porosidade. Liége recomenda evitar lavar os cabelos com água muito quente e usar shampoos muito agressivos.

Como cuidar do cabelo poroso?

Na maior parte dos casos, as alterações na porosidade do cabelo, quando provocadas por maus hábitos, podem ser reversíveis.

No caso de cabelos muito porosos, a recomendação é aderir a uma rotina de tratamentos com produtos de reconstrução e nutrição, que contém aminoácidos, proteínas e óleos enriquecedores. Acidificantes encontrados em perfumarias também são indicados.

Para cabelos pouco porosos, produtos mais leves, mas com alto potencial de hidratação, são os mais recomendados.

Além disso, para prevenir os danos, é importante utilizar protetores térmicos ao usar fontes de calor nos fios, como secador, chapinha ou babyliss.

Liége alerta que é essencial utilizar os produtos corretos para cada tipo de cabelo, além de evitar receitas caseiras, que não têm a tecnologia necessária para que os compostos sejam absorvidos pelos fios.

Apesar da maior parte dos casos serem resolvidos com a rotina de tratamento correta, em algumas ocasiões, pode ser necessário procurar um especialista para tratar a porosidade dos fios e possíveis prejuízos ao couro cabeludo.