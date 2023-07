SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista de aplicativo, de 32 anos, foi morto a tiros na madrugada de sábado (1º) em frente a sua casa, no bairro Vila Constância, zona sul de São Paulo. As informações são da Secretaria de Segurança Pública.

O homem foi encontrado caído no chão pela Polícia Militar. Ele tinha ferimentos de tiros.

A mulher da vítima, que estava no local, contou que ele estava chegando em casa quando foi abordado por quatro homens. Os suspeitos estariam em um carro vermelho.

Os suspeitos agrediram o homem e efetuaram os disparos contra eles. Depois, os homens fugiram.

Foram solicitados exames no IML e Instituto de Criminalística. A polícia encontrou um carro abandonado nas imediações do local do crime. O carro foi apreendido.

O caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de veículo no 98° DP (Jardim Miriam).