SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 25 anos morreu após receber uma descarga elétrica durante uma festa realizada pela Prefeitura de Santa Quitéria, no Ceará.

A vítima, identificada como Maria Letícia da Silva Regino, participava do encerramento da 30ª Exposição Agropecuária do município, que fica a cerca de 200 km de Fortaleza.

O caso foi registrado no Parque de Exposição Joaquim Mesquita Martins, por volta das 7h30 de hoje. Ela foi socorrida e levada ao hospital municipal, mas não resistiu e veio a óbito.

Segundo a prefeitura, responsável pela organização do evento, não há informações sobre de onde partiu a descarga elétrica. "A prefeitura está colaborando para a elucidação do fato, bem como, já iniciou diligências necessárias com objetivo de identificar os verdadeiros motivos que causaram diretamente o acidente", disse a administração municipal, por nota publicada nas redes sociais.

Sobre os protocolos de segurança, a prefeitura disse que seguiu todos, inclusive "com vistorias prévias pelo Corpo de Bombeiros que, também, disponibilizou uma equipe de plantão durante os dias do evento". "Houve a fiscalização antes e durante o evento, juntamente com equipes de pronto atendimento nos três dias", diz a nota.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social foi procurada pelo UOL, mas ainda não esclareceu se o caso será investigado.