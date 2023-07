O Projeto Sistema Pedagógico de Apoio às Bandas retorna nesta segunda-feira (3), às 19h, ao Salão Leopoldo Miguez, da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em mais um concerto gratuito com a Orquestra de Sopros da instituição, sob a regência de Gabriel Dellatorre. O Salão Leopoldo Miguez está localizado na Rua do Passeio, 98, na região central do Rio.

Preparado especialmente para o projeto, o repertório traz novas edições de obras de Pixinguinha, Alberto Nepomuceno, César Guerra-Peixe e José Urcisino da Silva (Maestro Duda), que serão gravadas e incluídas na série de publicações Música Brasileira para Banda. O solista será o trompetista Aquiles Moraes, que já se apresentou e gravou com inúmeros artistas, entre eles Maurício Carrilho, Nailor Proveta, Maria Bethânia, Chico Buarque, Zeca Pagodinho, Zé Renato, Lisa Ono, Luciana Rabello, Cristovão Bastos, Bibi Ferreira, Ney Matogrosso, Monica Salmaso, Mario Adnet e Hamilton de Holanda.

A iniciativa tem apoio do Sistema Nacional de Orquestras Sociais (Sinos), lançado em julho de 2020 e formado por uma rede de profissionais de música que atuam em cursos, oficinas, concertos e festivais. Da mesma forma que o Projeto Bandas, o Sinos faz parte do programa Arte de Toda Gente, parceria da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e a UFRJ.

Orquestra

A Orquestra de Sopros da UFRJ é formada por alunos de graduação em instrumentos de sopros e de percussão da Escola de Música, inscritos na disciplina de Prática de Orquestra. Ela atua diretamente no suporte ao bacharelado em Regência de Banda, oferecido pela escola desde 2011. Os objetivos são proporcionar o desenvolvimento da prática de conjunto a partir dos conceitos orquestrais, bem como difundir a literatura brasileira e internacional para a formação de banda sinfônica, orquestra de sopros e sopros orquestrais.

Desde novembro de 2017, quando teve sua primeira estrutura organizacional, a orquestra mantém ininterrupta sua temporada de concertos, tendo sido responsável por dezenas de primeiras audições de obras de compositores brasileiros e estrangeiros.

Projeto

O Projeto Bandas tem por objetivo dar suporte pedagógico à produção de novas obras para banda de música, oferecendo padrões artísticos e referências de interpretação para conjuntos de todas as partes do país, principalmente as localizadas em cidades do interior. A proposta é que as apresentações sejam disponibilizadas em audiovisual, bem como as partituras, em formato PDF. O projeto atua igualmente na publicação de artigos, textos e manuais para o maestro da banda e, também, como suporte para a produção de cursos a distância.

