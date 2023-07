SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nasa, agência espacial americana, divulgou uma imagem inédita de Saturno. A foto foi capturada pelo Telescópio Espacial James Webb e mostra o planeta extremamente escuro, cercado por anéis de gelo brilhantes.

O contraste provém da forma como a imagem foi obtida. O planeta foi registrado pela NIRCam, câmera de infravermelho próximo do James Webb. Nessa faixa de onda, Saturno aparece escuro porque o gás metano absorve quase toda a luz solar que incide na atmosfera. Já os anéis, formados por bilhões de fragmentos de gelo e rochas, não sofrem essa interferência.

A foto integra um programa que utiliza o James Webb para tentar detectar novas luas ao redor do planeta. Segundo a Nasa, a descoberta de satélites poderia ajudar os cientistas a obter uma visão mais completa do atual sistema de Saturno, bem como de seu passado.

A nova imagem mostra três luas do planeta: Dione (à esq., acima), Encélado (no meio) e Tétis (abaixo). Recentemente, pesquisadores usaram o Webb para explorar Encélado e encontraram uma grande pluma de vapor de água e partículas jorrando do polo sul da lua e alimentando o anel E de Saturno.

Os cientistas esperam que novos registros do telescópio ajudem a investigar a fundo alguns dos anéis mais mais fracos do planeta, incluindo o anel G fino e o anel E difuso.

A imagem capturada pelo telescópio também mostra detalhes da atmosfera de Saturno. Segundo a Nasa, as diferenças de aparência entre os polos norte e sul na foto são típicas das mudanças sazonais. O planeta está experimentando o verão no hemisfério norte, com o hemisfério sul emergindo da escuridão no final do inverno.

"No entanto, o polo norte está particularmente escuro, talvez devido a um processo sazonal desconhecido", diz a agência. O James Webb poderá ajudar a confirmar o fenômeno.