SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma montanha-russa teve que ser interditada em um parque dos Estados Unidos após uma das colunas de sustentação da atração rachar durante a passagem dos carrinhos.

A montanha-russa Fury 350 fica no parque Carowinds, em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA).

Na última sexta-feira (30), a atração foi interditada após uma das colunas de aço rachar.

O momento em que um carrinho passa em alta velocidade pela estrutura em risco foi gravado em vídeo por um frequentador do parque, que alertou os funcionários.

Jeremy Wagner estava visitando o parque de diversões a família quando notou o problema. Rapidamente, ele pegou o celular para registrar o incidente e alertou os funcionários do parque. "Ele [o pilar] se separou assim. Todos os carros passaram. Toda vez que tremeu, ele se separou assim", afirmou Wagner ao site Wral News.

Apesar do susto, ninguém se feriu.

A atração foi interditada e os funcionários fixaram a estrutura momentaneamente com uma espécie de fita adesiva larga. Técnicos do parque realizaram hoje uma inspeção geral no brinquedo. "A equipe de manutenção do parque está realizando uma inspeção minuciosa e o passeio permanecerá fechado até que os reparos sejam concluídos", informou o parque à Fox News.

A Fury 350 é considerada a quinta mais alta do mundo e a mais alta entre as montanhas russas de aço, com 99 metros. Em seu percurso de três minutos, ela é capaz de transportar dezenas de pessoas e alcança uma velocidade de 153 quilômetros por hora.

A atração custou US$ 50 milhões e foi projetada e fabricada em 2015 pela suíça Bolliger & Mabillard, empresa líder no setor. Ao menos 50 pessoas trabalharam no projeto. O brinquedo ocupa três hectares de terreno e consumiu 2.700 toneladas de aço.