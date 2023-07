SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O embarque em metrô, trem e ônibus devem ser gratuitos para quem teve o Bilhete Único irregularmente bloqueado até que o problema seja totalmente resolvido.

A orientação foi reforçada pelos órgãos responsáveis pelos transportes na prefeitura e no Governo de São Paulo, após uma falha na sexta-feira (30) bloquear 40 mil cartões e obrigar passageiros a enfrentarem filas de quatro horas para emitir um cartão novo com os créditos.

Na tarde desta segunda-feira (3), passageiros ouvidos pela reportagem ainda estavam receosos e com dúvidas sobre o embarque pela dificuldade de comprovar o bloqueio nos ônibus e transportes metropolitanos. Segundo a prefeitura e o governo, basta que a pessoa, ao tentar embarcar, mostre a mensagem de bloqueio no validador do ônibus ou na catraca de metrô ou trem.

Entre os bilhetes afetados estão os que utilizam as modalidades de crédito comum, estudante, vale transporte e idoso (60 a 64 anos). O munícipe pode consultar a situação do seu cartão através do seguinte link: https://scapub.sbe.sptrans.com.br/sa/consultaCartao/.

A troca é gratuita, de acordo com a SPTrans. Para isso, o usuário deverá comparecer a um posto de atendimento da SPTrans munido de documento original com foto. Caso ele tenha sido afetado pela falha, será emitida a segunda via sem custos. Os créditos dos passageiros serão restituídos nos novos cartões em até 72 horas.

Os endereços dos postos de atendimento da SPTrans podem ser encontrados neste link: https://www.sptrans.com.br/postos-sptrans/. O horário de funcionamento é das 6h às 22h.

O Tribunal de Contas do Município enviou um ofício à Prefeitura de São Paulo pedindo detalhes sobre a falha técnica que causou o bloqueio, e deve discutir o tema na sessão plenária da próxima quarta-feira (5).