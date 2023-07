SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Governo libera verba alvo de cobiça do centrão, Senado sabatina o economista Gabriel Galípolo, Israel faz maior incursão à Cisjordânia em 20 anos e outras notícias para começar esta terça-feira (4).

POLÍTICA

Governo Lula libera R$ 465 milhões em emendas alvo do centrão; Alagoas é o mais beneficiado. Articuladores de Lula dizem que valor deve chegar a R$ 600 milhões em semana decisiva na Câmara.

MERCADO

Lira prevê esforço na Câmara para aprovar reforma tributária até sexta-feira. Presidente da Casa vai avaliar se votação do segundo turno da PEC poderá ocorrer também nesta semana.

BANCO CENTRAL

Entenda o pensamento de Galípolo, cotado a presidente do BC. Economista indicado para a Diretoria de Política Monetária deve ser sabatinado no Senado nesta terça (4).

GOVERNO LULA

Lula mantém Bolsonaro em discurso e pede pressa para evitar obra com 'coisa ruim' pós-2026. Presidente participa de lançamento de lote de ferrovia em Ilhéus, no interior da Bahia.

ELEIÇÕES

Bolsonaro pode ser barrado também da eleição de 2030 por casos criminais e TCU. Ex-presidente está na mira da corte de contas e de investigações criminais sob relatoria de Alexandre de Moraes.

RIO DE JANEIRO

Braga Netto atua para ser escolhido por Bolsonaro como candidato no Rio. Ex-ministro ganha apoio de bolsonaristas e aparece em programa do PL falando em transformar 'cidade maravilhosa'.

JUSTIÇA

Decisão de Lewandowski leva a anulação de operações e coloca outras em risco. Ministro aposentado do STF anulou caso após investigadores pedirem preservação de dados da nuvem sem autorização da Justiça.

POLÍTICA

Zema cita Mussolini em post e depois diz que foi alerta sobre burocracia. Após inelegibilidade de Bolsonaro, governador publicou frase atribuída a ditador italiano.

MUNDO

Israel mata ao menos 8 palestinos na maior incursão à Cisjordânia em 20 anos. Ofensiva mobiliza centenas de soldados e inclui ataques aéreos com drones, algo raro na região repleta de refugiados.

MUNDO

Família revela última foto de pai e filho antes de entrarem no submarino Titan. Christine, esposa de Shahzada Dawood e mãe de Suleman, conta detalhes dos últimos momentos antes de viagem trágica.

COTIDIANO

Pastor André Valadão diz que Deus mataria todos os LGBTQIA+ se pudesse. Em vídeo posterior, religioso afirma que fala foi retirada do contexto e culpa 'grande mídia' por repercussão.

COTIDIANO

São Paulo deve ter menor temperatura do ano nesta terça (4), com sensação de 6°C. Defesa Civil do estado faz alerta para frio, principalmente nas primeiras horas da manhã.

COMIDA

Conheça os melhores cremes de avelã disponíveis em lojas e supermercados. Degustação às escuras feita pela Folha de S.Paulo avaliou itens como sabor e textura de 12 marcas do produto, que custam de R$ 12 a R$ 61.

ABERTO DE LONDRES

Nesta terça, o tenista brasileiro Thiago Monteiro estreia em Wimbledon contra o norte-americano Christopher Eubanks, e Bia Haddad enfrenta a cazaque Yulia Putintseva.