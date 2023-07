SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mulher que gravou com o celular um assalto e quase levou um tiro do bandido na Vila Olímpia, em São Paulo, diz que decidiu registrar a ação do criminoso porque já havia sido assaltada no mesmo local.

A mulher, que preferiu não se identificar, disse que começou a gritar com o suspeito, da janela de seu apartamento, enquanto gravava a cena, porque já havia passado pela mesma situação.

"Eu estava deitada na minha cama e escutei um barulho forte. Fui lá na varanda e vi, estava bem na frente do meu prédio. Peguei meu celular e comecei a filmar e gritar com o bandido porque já passei por isso", afirmou à TV Globo.

As imagens mostram a ação do assaltante enquanto a mulher grita "babaca" e pede que alguém chame a polícia.

O homem dispara na direção da mulher, que se esconde atrás de uma parede. Pessoas que passam pela rua começam a gritar. Apesar do susto, ela não foi ferida.

O vídeo gravado pela moradora se espalhou pelas redes sociais. O suspeito, um motoqueiro, usava uma mochila de entregador e tentava abordar um morador, para pegar o celular da vítima.

Em nota, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que as imagens divulgadas estão sob análise do 15º Distrito Policial, que realiza diligências no endereço dos fatos em busca de outros elementos que ajudem na identificação do autor.

Segundo o órgão, um boletim de ocorrência foi registrado pelo homem, vítima da tentativa de roubo ocorrida no último domingo (2). Ele afirmou que, após o disparo, o suspeito fugiu sem levar o celular.

É muita sacanagem! Não acho certo mais uma pessoa ser assaltada nesse mesmo local. Então, foi isso que eu fiz. Gritei, mas estava ao mesmo tempo chamando a Polícia, e não era só eu. Muita gente aqui na rua estava gritando. Quando ele deu o tiro me assustei muito na hora, abaixei, entrei para o quarto e fechei a janela." Moradora que gravou o assalto, em entrevista à TV Globo