SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo teve a segunda madrugada mais fria do ano nesta terça-feira (4), com média geral de 9,8ºC e mínima de 3,5ºC na extrema zona sul da capital.

A média nos termômetros da capital foi de 9,8ºC, igual à de 16 de junho, segundo dia mais frio de 2023;

A mínima absoluta, de 3,5ºC, foi registrada no bairro de Marsilac, no extremo sul da capital;

A temperatura média da região central da cidade foi de 11,8ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo;

Apesar de Marsilac ter a menor mínima absoluta registrada no ano, a média dos termômetros da capital não bateu a mínima histórica de 2023;

Até agora, a madrugada mais fria do ano continua sendo a de 17 de junho, quando os termômetros tiveram, em média, 8,5ºC.

QUANDO O FRIO VAI EMBORA?

Os termômetros na capital paulista devem se manter entre 9ºC e 21ºC até a sexta-feira (7), quando as máximas devem ser de 26ºC;

O sol deve aparecer na capital entre a sexta e o sábado (8). No domingo, as nuvens aumentam pela manhã e há possibilidade de chuva no período da tarde e da noite.