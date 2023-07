SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), foi internado nesta terça-feira (4) em um hospital em Natal para tratar uma erisipela ?um tipo de infecção na pele.

Marinho está fazendo tratamento desde o fim da semana passada. De acordo com boletim enviado pela assessoria de imprensa, ele chegou a ter alta no domingo (2) para comparecer nesta segunda-feira (3) a um evento do PL, mas teve de retornar nesta terça à unidade hospitalar.

Picada de inseto teria provocado a condição. Marinho, que foi ministro do Desenvolvimento do governo de Jair Bolsonaro (PL), está sendo tratado com antibióticos e outros medicamentos.

Previsão é que senador retorne a Brasília até o final desta semana. "Com certeza estarei na próxima semana apto a retomar minhas atividades normais. Assim que for liberado do hospital, voltarei a Brasília e às minhas atribuições de líder da oposição no Senado da República", disse ele em nota.

O QUE É ERISIPELA

É uma doença infecciosa que se instala na parte mais profunda da pele e é caracterizada por placas vermelhas e doloridas. A condição é mais comum em pessoas com problemas de circulação ou diabetes.

Problema pode ser causado por bactérias comuns, que podem entrar por ferimentos mal higienizados ou mesmo uma frieira entre os dedos dos pés, por exemplo.

Além das placas, a erisipela causa mal-estar, febre, calafrios e outros sintomas. Se não for tratada, a doença pode evoluir para a formação de coágulos em uma veia associada à inflamação da parede venosa (quadro conhecido como tromboflebite), abscessos (bolsas de pus) ou mesmo gangrena ?um tipo de morte dos tecidos causada por falta de irrigação sanguínea.