SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma técnica de enfermagem foi demitida após fotografar o corpo de um traficante que deu entrada morto em um hospital de Niquelândia (GO).

A profissional de saúde estava de plantão no Hospital Municipal Santa Efigênia quando Carlos Daniel Cezar Almeida Nunes deu entrada no local com ferimentos de arma de fogo;

O jovem de 22 anos, conhecido pelo apelido de "Tio Patinhas", comandava o tráfico na região e foi morto após ação da PM, segundo a própria polícia;

Ele deu entrada morto no hospital na quinta-feira (29) e as fotos do corpo foram compartilhadas em redes sociais;

A ação da profissional de saúde foi considerada "inadequada e desrespeitosa" pela direção do hospital;

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde prestou "solidariedade à família do jovem".

"A direção do hospital e a Secretaria Municipal de Saúde prezam pelo atendimento humanizado e não pactuam esse tipo de conduta. Informamos que as medidas de descredenciamento dessa profissional já foram adotadas", disse a Secretaria Municipal de Saúde de Niquelândia, em nota