SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Geovane de Lima Galdino Silva foi preso por suspeita de matar uma adolescente de 16 anos na Paraíba. Ele era procurado pela polícia desde 2022 e foi encontrado após uma denúncia ser exibida no programa Linha Direta (TV Globo).

A história de Renata Ferraz foi mostrada ao fim de um episódio no dia 1º de junho. O homem foi preso nesta terça-feira (4), em Novo Hamburgo (RS). Não há mais detalhes sobre a prisão.

Geovane é acusado de ter esfaqueado a adolescente em 17 de abril de 2022. A jovem trans foi assassinada em Patos (PB) após ser abordada por dois homens.

Renata desapareceu após entrar no carro de Geovane e Flávio da Silva Ferreira. O corpo dela foi encontrado no dia 19 de abril, em uma estrada na saída para cidade de São José de Espinharas, no Sertão paraibano, já em estado de decomposição.

No dia 24 de abril daquele ano, a Polícia Civil da Paraíba prendeu Flávio, que teve participação no crime e foi condenado a 19 anos pela morte da jovem. Já Geovane não foi julgado porque estava foragido.