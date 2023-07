PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Bombeiros do Paraná e integrantes da FAB (Força Aérea do Brasil) realizam nesta terça-feira (4) buscas por uma aeronave monomotor que desapareceu ao sobrevoar a mata atlântica entre os municípios de Guaratuba e Morretes.

Três pessoas estavam na aeronave: o piloto Jonas Borges Julião e dois assessores da Casa Civil do Governo do PR, Felipe Furquim e Heitor Guilherme Genowei. Eles haviam decolado em Umuarama com destino a Paranaguá, no litoral paranaense, às 7h de segunda-feira (3). O Governo do PR ainda está averiguando se os servidores viajavam a trabalho.

Furquim, antes do cargo na Casa Civil, foi diretor do Instituto Água e Terra em Umuarama, de 2019 a 2022, e diretor-geral da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, em 2022. Genowei, além de assessor, tinha um posto de combustíveis em Umuarama.

O avião desapareceu dos radares de controle de tráfego aéreo às 10h14 de segunda-feira. O último contato com a aeronave foi às 10h, com o aeroporto de Ponta Grossa. Conforme o BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas) do Paraná, não houve pedido de socorro emitido pela aeronave.

As buscas começaram na tarde de segunda-feira, mas são dificultadas pela baixa visibilidade do solo na região. O entorno da Serra da Prata, onde estão concentrados os trabalhos, é uma região de mata atlântica densa. No dia do desaparecimento, a visibilidade também estava comprometida em razão da neblina.

Nesta terça-feira, por meio de nota, o governo Ratinho júnior (PSD) informou que as buscas foram retomadas com reforços nos equipamentos e no efetivo.

Além de um drone, cinco aeronaves trabalham no local: um helicóptero Black Hawk, um avião pelicano do Salvaero (serviço de buscas e salvamento da FAB), um helicóptero da Casa Militar do Governo do PR e dois helicópteros do BPMOA e equipados com infravermelho. Pelo Corpo de Bombeiros, 16 militares estão mobilizados nas buscas por terra.