SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma policial civil de 51 anos foi agredida de forma violenta e baleada na cabeça com a própria arma durante um assalto na noite desta segunda-feira (3), na zona sul de São Paulo.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o crime ocorreu na rua Francisco Mendes, no bairro Socorro.

Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. As imagens mostram que a mulher estava parada dentro do carro, na frente da residência de um amigo, quando dois homens aparecem, vão até o carro e rendem a policial.

O homem que estava com a policial no carro consegue correr. Ela é retirada do veículo de forma violenta e luta com os criminosos. Ela é agredida com vários golpes no rosto. Um dos criminosos consegue pegar a arma dela e dispara contra a cabeça da policial.

Os dois homens fogem a pé, enquanto um terceiro suspeito parte no carro da policial civil.

O veículo foi localizado a cerca de três quilômetros do local do crime, na avenida Engenheiro José Salles.

A policial foi levada para o Hospital Campo Limpo. Ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado no 102º DP (Socorro).

De acordo com a SSP, a policial está internada e seu quadro é estável. A Secretaria Municipal da Saúde afirmou que não tem autorização para informar o estado de saúde da vítima.