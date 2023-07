SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal apreendeu nesta terça-feira (4) R$ 4 milhões em mercadorias com indícios de falsificação e de sonegação fiscal, já que eram comercializados sem nota fiscal. As apreensões ocorreram em shoppings de alto padrão em Campos do Jordão, interior de São Paulo.

Segundo a Receita Federal, a expectativa era apreender cerca de R$ 1,5 milhão devido ao alto preço dos produtos comercializados, mas o valor foi ultrapassado. Entre as mercadorias estão bolsas, relógios e vestuário em geral.

Campos do Jordão é um dos principais destinos procurados por turistas, principalmente do Sudeste, para curtir o clima frio das montanhas e é considerado um destino para aproveitar experiências de luxo, como hotéis, gastronomia e compras.

Foram recolhidos 208 sacos com mercadorias de alto valor. A operação foi batizada de Finto Lusso, que faz alusão à expressão em italiano que significa "luxo falso". Isso porque, segundo a Receita Federal, as próprias vendedoras das lojas fiscalizadas admitem aos clientes que suas bolsas seriam falsificadas e produzidas na Itália.

Já foram previamente identificados produtos falsificados sendo vendidos por mais de R$ 5.000 a unidade. O prejuízo aos cofres públicos, em impostos federais sonegados, é estimado em mais de R$ 1 milhão.

Além da perda das mercadorias apreendidas, os responsáveis serão representados pelo crime de contrabando e por outros que possam ser identificados no curso dos processos administrativos.

O nome das lojas e dos shoppings onde os produtos foram recolhidos não foi informado.