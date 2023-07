SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Vicente, Kaiyo Amado (Podemos), abandonou o palco durante cerimônia para a entrega de chaves de apartamentos de um conjunto habitacional na Baixada Santista após ficar irritado com discurso de outro político, Rogério Santos (PSDB), prefeito da vizinha Santos.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estavam no palco e presenciaram a cena, ocorrida na segunda-feira (3).

Amado já havia comparado os investimentos públicos em Santos e São Vicente e não gostou da resposta do prefeito da cidade vizinha.

Rogério Santos disse, em seu discurso, que as duas cidades são irmãs e citou obras públicas que, segundo ele, são úteis aos dois municípios, como uma estação elevatória para conter alagamentos e uma UPA (unidade de pronto-atendimento) que atende a população de São Vicente.

Ao ouvir as afirmações, Amado levantou e saiu do palco acompanhado da primeira-dama Thaynã Carneiro. "Prefeito, a gente sempre vai trabalhar junto", continuou Santos. "Se a gente estiver junto, resolve o problema da população".

Após abandonar o palco, o prefeito disse que, se é para comprar serviços, é preciso comparar também quanto cada município recebe do Estado, da União e também em arrecadações próprias.

"A desigualdade entre os municípios está aí. A injustiça social está aí", afirmou.

Segundo ele, Santos escolheu ser um polo de saúde e, por isso, esse serviço tem mesmo que ser regionalizado.

Também disse que acorda diariamente com o desafio de equilibrar as contas e prestar serviços aos moradores de São Vicente.

A cerimônia aconteceu para a entrega de 640 apartamentos do programa Casa Paulista para famílias de baixa renda que viviam em áreas de risco em Santos.

Os apartamentos, localizados em São Vicente, fazem parte de um empreendimento com 2.240 moradias em uma ação conjunta do Governo de São Paulo, Prefeitura de Santos e União. No total, serão beneficiadas 8,5 mil pessoas.