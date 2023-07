SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco pessoas da mesma família morreram na manhã desta quarta-feira (5) após o carro em que elas estavam capotar na BR-153, no município de Mara Rosa, região norte de Goiás.

Segundo a PRF, a família saiu de Goiânia com destino a Gurupi (TO). O motorista do veículo, de 26 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o carro descendo uma ribanceira.

Com o impacto, três mulheres, de 23, 24 e 60 anos, além de um homem de 23, morreram no local. A vítima de 24 anos, esposa do motorista, estava grávida de 5 meses.

O motorista era pai de uma criança de dois anos que também estava no carro. Os dois foram levados a uma unidade de saúde em Uruaçu (GO). Apesar dos ferimentos, o homem sobreviveu, enquanto a criança não resistiu.

Ainda de acordo com a PRF, todos os ocupantes do carro utilizavam dispositivos de segurança. O veículo ficou completamente destruído.