SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 22 anos foi presa por suspeita de matar o namorado com a ajuda de um amante e de um amigo. O crime foi cometido em janeiro, mas ela foi detida nesta terça-feira (4), em Caldas Novas (GO).

A jovem, que não teve a identidade revelada, teria ajudado a matar Ramon Sabino da Silva. A vítima foi atacada com golpes de garrafa na cabeça e, em seguida, espancada até a morte. As informações foram repassadas à reportagem pela Polícia Civil.

O corpo de Ramon Sabino foi encontrado em fevereiro dentro de uma cisterna e em estado de decomposição.

Segundo os investigadores, o amante teria pedido à suspeita para que ela "desse um jeito" no namorado. Em depoimento no início do ano, ela negou participação no crime. Posteriormente, em novo depoimento à polícia, ela confessou.

Os outros dois suspeitos foram presos na cidade de Pires do Rio. Em depoimento, eles disseram que a jovem ajudou a matar Ramon e teria desferido chutes contra a vítima.

Os três vão responder pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e por ocultação de cadáver. Como não tiveram as identidades reveladas, a reportagem não conseguiu localizar a defesa.