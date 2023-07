SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Goiás prendeu na tarde desta quinta-feira ( Felipe Pereira da Silva, suspeito de integrar o grupo que tentou matar e roubar o carro de um motorista de aplicativo encontrado em um milharal em maio.

Segundo a investigação, Pereira e Gabriela Araújo, presa em junho, agiram junto com outro suspeito, identificado como Wendel Kauã Rodrigues, ainda foragido da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil de Goiás confirmou a prisão do segundo envolvido no crime ocorrido na zona rural de Planaltina, em Goiás. "Com a prisão do segundo envolvido, resta agora um foragido - Wendel Kauã Rodrigues dos Reis", diz o texto.

RELEMBRE O CASO

O motorista de aplicativo de 28 anos foi encontrado esfaqueado em um milharal na zona rural de Planaltina (GO), após conseguir enviar a sua localização por celular para sua família, que acionou a polícia

O caso ocorreu no dia 25 de maio, por volta das 4h, segundo informações da Polícia Militar. Ao perceber que seria roubada, a vítima enviou a localização do seu celular para familiares.

O motorista estava com dois passageiros. Dentro do carro, a dupla exigiu uma quantia em dinheiro, segundo afirmou em depoimento aos policiais.

Ele disse aos suspeitos que não tinha a quantia exigida, e acabou sendo agredido com golpes de faca e uma chave de rodas que estava no porta-malas do veículo.

O motorista conseguiu fugir e se esconder no milharal. Amigos e familiares acionaram a polícia, seguiram a localização e encontraram o rapaz.